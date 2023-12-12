В Москве объявили победителей XXIV конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

Победителей XXIV международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» объявили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба смотра.





В финале конкурсанты состязались в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты» и «Духовые и ударные инструменты», передает ТАСС . Выступление сопровождалось академическим симфоническим оркестром Московской государственной филармонии под управлением Ивана Столбова. Финальный гала-концерт прошел в Концертном зале имени Чайковского. Здесь же объявили победителей.





В состав жюри вошли Петр Лаул, Дмитрий Маслеев, Небойш Живкович (Сербия) и многие другие. В струнных инструментах первым стал 13-летний Михаил Васильев с виолончелью (Санкт-Петербург), обладательницей «Серебряного Щелкунчика» объявили 12-летнюю Василису Соколову (скрипка) из Казахстана. Третье место досталось 10-летнему скрипачу из Москвы Александру Колесникову.





В духовых и ударных победа досталась 11-летней москвичке Елизавете Гамарис (кларнет). Второе место жюри присудило 13-летнему Александру Бурову (ударные) из Москвы. Третьей стала 14-летняя Алиса Чередникова (кларнет) из Орла.





В номинации «Фортепиано» лучшим стал 13-летний Дени Кохановский (Москва). 12-летняя Анна Каракина из Екатеринбурга уступила ему первое место. Третье досталось 12-летнему Владимиру Рублеву из Сочи.









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