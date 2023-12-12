Вышли новые кадры второй части «Дюны» Вильнева

Вышел новый видеоролик к фильму «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнева. Кадры представила кинокомпания Warner Bros Pictures.





Премьера фильма в США запланирована на 1 марта 2024 года. В продолжении снова появятся Тимоти Шаламе, Зендея, Джош Бролин и другие знаменитости. К касту присоединились Флоренс Пью («Оппенгеймер», «Маленькие женщины») и Остин Батлер («Элвис», «Однажды в Голливуде»).





В продолжении зрители увидят мифическое путешествие Пола Атрейдиса, которого играет Шаламе. Главный герой объединяется с Чани в лице Зендеи и фрименами и встает на путь мести заговорщикам, уничтожившим его родителей. Ему предстоит предотвратить ужасное будущее, а также сделать выбор между любовью и судьбой вселенной.





Ранее стало известно, что вторая «Дюна» станет самым длинным фильмом Вильнева. Хронометраж ленты составит 166 минут.









Фото: YouTube