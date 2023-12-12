В Центральном театре армии пройдет премьера «Сказки о царе Салтане»

Премьера спектакля «Сказка о царе Салтане» пройдет в Центральном академическом театре Российской армии. Постановку представят в рамках социально-благотворительного проекта-фестиваля возрождения традиций «Пушкинская зима».





Премьера «Сказки о царе Салтане» состоится 25 декабря. Проект-фестиваль «Пушкинская зима» приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, он будет проходить до 14 января 2024 года. В течение этого времени организаторы проведут ряд мероприятий, в том числе конкурсы, спектакли и праздники. Проект может охватить более 25 тысяч человек.





Так, спектакль-мюзикл «Сказка о царе Салтане» станет частью «Пушкинской зимы». Музыку к постановке написал композитор Александр Зацепин. Показы посетят более девяти тысяч зрителей из более чем 40 городов России.





Ранее стало известно о другой музыкальной премьере в преддверии новогодних праздников. Театр Терезы Дуровой подготовил спектакль «Три лотоса».









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