Писатель Вышенков рассказал, чему может научить школьников сериал «Слово пацана»

12.12.2023
Российский писатель Евгений Вышенков заявил, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» может стать поучительным для подрастающего поколения. Об этом он рассказал в интервью.
Писатель в беседе с «Фонтанкой» признался, что после просмотра сериала Жоры Крыжовникова созвонился со знакомыми из Казани, которые жили в 80-е. Именно в это время разворачивается действие фильма. По словам опрошенных, режиссеру удалось передать события и порядки 80-х.
Писатель отметил, что сериал может научить держать слово. По мнению Вышенкова, этот фильм надо показывать.
Автор вспомнил, как в СССР продвигалась формула «честное слово». Писатель пошутил, что эту фразу можно перевести в настоящем как «Слово пацана!».
Фото: YouTube