Писатель Вышенков рассказал, чему может научить школьников сериал «Слово пацана»

Российский писатель Евгений Вышенков заявил, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» может стать поучительным для подрастающего поколения. Об этом он рассказал в интервью.





Писатель в беседе с «Фонтанкой» признался, что после просмотра сериала Жоры Крыжовникова созвонился со знакомыми из Казани, которые жили в 80-е. Именно в это время разворачивается действие фильма. По словам опрошенных, режиссеру удалось передать события и порядки 80-х.





Писатель отметил, что сериал может научить держать слово. По мнению Вышенкова, этот фильм надо показывать.





Автор вспомнил, как в СССР продвигалась формула «честное слово». Писатель пошутил, что эту фразу можно перевести в настоящем как «Слово пацана!».









Фото: YouTube