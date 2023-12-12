В ЮАР умерла 36-летняя певица Захара

Южноафриканская певица Захара (Булелва Мкутукана) ушла из жизни в возрасте 36 лет. Об этом сообщила ее семья в соцсети X (ранее Twitter), пишет Bloomberg.





Родственники певицы уточнили, что исполнительница скончалась в понедельник, 11 декабря. Певица была знаменита уникальным афро-соулом на языке исихоса. Также она исполняла песни на английском. Причина смерти Захары не уточняется.





«Она была чистым светом и еще более чистым сердцем в этом мире», — говорится в сообщении ее семьи.





В прошлом месяце Захару госпитализировали. Однако подробности родственники певицы раскрывать отказались.





Дебютный альбом исполнительницы под названием Loliwe вышел в 2011 году. Он дважды стал платиновым занял второе место по скорости продаж в Южной Африке. Первую строчку занимает пластинка 1997 года Memeza Бренды Фасси – иконы южноафриканской музыки.





Захара появилась на экране в 23 года и сразу произвела фурор. Исполнительницу сравнивали с Фасси, которая также скончалась молодой в 39 лет.









Фото: YouTube