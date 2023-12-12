Шестая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в конце 2024 года

Шестой по счету мультфильм популярной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в российский прокат в конце 2024 года. Об этом журналистам рассказал режиссер Константин Феоктистов.





Студия «Мельница» заканчивает работу над проектом «Три богатыря и Пуп Земли», который выйдет в кино 28 декабря, передает ТАСС





«И я уже начал работать над шестой частью «Ивана Царевича». Сейчас он именно пошел в производство. Ровно через год должен выйти на экраны», — поделился Феоктистов с агентством.





Авторами сценария выступили Александр Боярский и Александра Шоха, которые работали над «Тремя богатырями». Режиссер пообещал, что «будет интересно». По его словам, зрителей ждут интрига и неожиданная развязка.





Феоктистов отметил, что часть действия будет происходить в голове у Царя. Режиссер намерен сделать интересно, смешно, чтобы «не разочаровать».









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