В Царском Селе покажут историю в миниатюре

Выставка «История в миниатюре» откроется для посетителей музея-заповедника «Царское Село» 14 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.





Более 50 композиций одного из ведущих российских мастеров оловянной миниатюры Владимира Нуждина представлены на выставке в Ратной палате, где расположен музей «Россия в Великой войне». Также в экспозицию вошли миниатюрные предметы из коллекции Царского Села: акварель, живопись, резьба на кости.





«Взрослые посетители смогут оценить искусную работу мастера, а дети наверняка заинтересуются солдатиками «нюрнбергского стандарта», в которые уже много сотен лет играет подрастающее поколение», — сказал начальник военно-исторического отдела ГМЗ Дмитрий Клочков.





Выставка познакомит зрителей с технологиями и инструментами, которые используются для создания оловянной миниатюры. В ней удается воплотить сложные сюжеты и образы, показать высочайшее мастерство в работе с материалом, отметили в пресс-службе. Посмотреть на историю в миниатюре можно будет до 27 февраля 2024 года.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»