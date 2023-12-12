Археологи нашли в Москве более 211 тысяч артефактов в этом году

Столичные археологи нашли более 211 археологических предметов в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.





Департамент культурного наследия Москвы подвел итоги археологического сезона 2023 года. Специалисты нашли множество артефактов. Большую часть находок составляют фрагменты керамических сосудов и печных изразцов. Однако есть и полностью сохранившиеся уникальные стеклянные, керамические, металлические и фарфоровые изделия.





«В 2023 году было обнаружено более 211 тысяч археологических предметов. Из них почти девять тысяч — это индивидуальные находки. Остальное — массовый керамический материал, фрагменты органики, стекла, черного и цветного металла. Площадь проведения раскопок составила 9962 квадратных метра», — поделился руководитель департамента Алексей Емельянов.





По его словам, в этом году удалось сформировать целые тематические подборки находок, среди которых детские глиняные игрушки, женские украшения, изразцы, кожаная обувь и традиционные предметы быта. Всего за последние 13 лет археологи нашли более 100 тысяч предметов.





Работы велись более чем на 600 площадках. Археологи трудились на Тверской, Яузской, Большой Татарской, а также на Тверском бульваре, в Соймоновском проезде, на территории Чижовского подворья, говорится в сообщении. В этом году, сообщил Емельянов, удалось восстановить около двух тысяч артефактов.









Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия