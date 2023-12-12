В Петербурге открылась выставка «Рождение гимна»

Уникальные архивные документы представили на выставке «Рождение гимна» в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказала старший научный сотрудник музея и куратор проекта Мария Сенина.





Посетители выставки смогут ознакомиться с уникальными архивными документами о создании гимна, включая правки Иосифа Сталина, передает ТАСС . Сенина в беседе с агентством уточнила, что это очень хорошо показывает его внутреннюю вовлеченность в процесс создания гимна.





«Это был государственный проект, который он лично курировал», — поделилась собеседница.





Зрители также увидят мемориальные вещи Александра Щербакова. Советский государственный деятель также принимал непосредственное участие в создании гимна. Щербаков курировал организацию работы композиторов, проводил с ними личные встречи, передавая их просьбы Сталину напрямую. Фуражка деятеля, постоянный билет в центральную ложу Большого театра и рабочая папка стали одними из экспонатов выставки.









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