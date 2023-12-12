В Москве откроется фотовыставка «Выбор Евгения Халдея»

Фотовыставка «Выбор Евгения Халдея» откроется в Москве 16 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева.





Экспозиция представляет собой новый взгляд на творчество выдающегося советского фотографа, говорится в сообщении. Выставку открывают Музей архитектуры имени Щусева и Донецкий республиканский краеведческий музей при информационной поддержке ТАСС. Посетители смогут увидеть экспозицию с 16 декабря по 14 января во флигеле «Руина» музея архитектуры.





В основу выставки легла коллекция фотографий Евгения Халдея, которую он лично отбирал в разные годы и подарил Донецкому республиканскому краеведческому музею. Также гости смогут увидеть известные работы периода Великой Отечественной войны из архива ТАСС и фотографии архитектурной тематики из собрания Музея архитектуры имени Щусева.





Халдей известен как военный корреспондент агентства. В войне он участвовал с первого и до последнего дня. Фотограф готовил репортажи из Заполярья, Крыма, Новороссийска, Ростова-на-Дону и других городов. Многие работы автора стали классикой мирового фотоискусства и неоднократно участвовали в выставках, публиковались в СМИ, печатались в книгах.





«Представленные на выставке фотоматериалы <…> отражают послевоенное строительство, героев труда и промышленные гиганты Донбасса. Это зримая история нашего края. Не один раз он устраивал персональные выставки в краеведческом музее, став его большим другом», — сказала гендиректор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук.





По ее словам, большой интерес у дончан вызвала выставка, посвященная другу Халдея — писателю, фронтовому корреспонденту Константину Симонову, которая прошла в 1980 году. Связанные с этим сотрудничеством и дружбой материалы также составили экспозицию проекта.









Фото: Евгений Халдей / Пресс-служба Музей архитектуры имени Щусева