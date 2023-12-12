Артисты из Бурятии сыграют спектакль «Великая дружба» на Новой сцене Большого театра

Бурятский театр оперы и балета представит постановку художественного руководителя Владимира Рылова «Великая дружба» в Москве. Артисты выйдут на Новую сцену Большого театра.





Показ спектакля пройдет в рамках празднования 100-летия Бурятии, уточнили в пресс-службе Бурятского государственного академического театра оперы и балета (БГАТОиБ). Гастроли в Москве также пройдут в рамках фестиваля «Видеть музыку» при поддержке Ассоциации музыкальных театров, Минкультуры России, правительства, главы и министерства культуры республики.





«12 и 13 декабря на Новой сцене Большого театра будет показан спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба»», — говорится в сообщении.





Премьера постановки состоялась в сентябре этого года в Улан-Удэ. Тогда спектакль открыл 84-й сезон Бурятского театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова. Сегодня его можно посмотреть только на сцене БГАТОиБ, а также на гастролях труппы.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва