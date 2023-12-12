Во Франции полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера

12.12.2023

Во Франции полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера
Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержала полиция города По на юге страны. Соответствующее сообщение передала радиостанция France Bleu.

По имеющимся данным, правоохранители вызвали 58-летнего писателя на допрос. После этого было принято решение о задержании Бегбедера. Знаменитого автора допрашивают «в рамках предварительного расследования», приводит радиостанция заявление регионального прокурора Родольфа Жарри.

По словам представителя органов, «дело не связано с наркотиками». Прокурор добавил, что юстиция пока не готова предоставить дополнительную информацию.

Бегбедер является автором таких известных произведений, как «99 франков», «Любовь живет три года», «Каникулы в коме», «Французский роман». За последнюю книгу в 2009 году писатель удостоился премии «Ренодо». Награда является одной из важнейших в области литературы во Франции.


Фото: YouTube