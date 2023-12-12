Во Франции полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера

Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержала полиция города По на юге страны. Соответствующее сообщение передала радиостанция France Bleu.





По имеющимся данным, правоохранители вызвали 58-летнего писателя на допрос. После этого было принято решение о задержании Бегбедера. Знаменитого автора допрашивают «в рамках предварительного расследования», приводит радиостанция заявление регионального прокурора Родольфа Жарри.





По словам представителя органов, «дело не связано с наркотиками». Прокурор добавил, что юстиция пока не готова предоставить дополнительную информацию.





Бегбедер является автором таких известных произведений, как «99 франков», «Любовь живет три года», «Каникулы в коме», «Французский роман». За последнюю книгу в 2009 году писатель удостоился премии «Ренодо». Награда является одной из важнейших в области литературы во Франции.









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