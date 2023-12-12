Ольга Любимова рассказала о планах по развитию чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Министр культуры Ольга Любимова приняла участие в заседании наблюдательного совета национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова рассказала коллегам о взаимодействии с проектом ArtMasters. Ключевым пунктом сотрудничества стало создание креативного кластера «Ленинка-Арт» совместно с РГБ.





«Здесь можно будет увидеть уникальный фонд библиотеки, проводить мастер-классы, выставки и кинопоказы. Надеемся, что инициатива получит развитие и в регионах», — говорится в сообщении министра.





По словам Ольги Любимовой, ArtMasters стал эффективным инструментом по привлечению молодежи к работе в учреждениях культуры. В 2023 году проект поддержали 39 творческих вузов. Министерство культуры намерено всесторонне поддержать заявочные компании чемпионата и помочь определить площадки для индивидуальных соревнований в 2024-м.





Ректор ГИТИС Григорий Заславский и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок также выдвинули свои идеи по развитию проекта. Министр культуры добавила, что в планах подключить команду ArtMasters к Детскому и «взрослому» культурным форумам, сделать чемпионат своеобразным фильтром для профориентации лучших учеников ШКИ.









Фото: Министр культуры Ольга Любимова / Telegram-канал