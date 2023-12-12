Посещаемость музея-заповедника «Павловск» достигла почти двух миллионов человек

Посещаемость государственного музея-заповедника «Павловск» в 2023 году превысила показатели доковидного периода. Об этом на пресс-конференции рассказала директор ГМЗ Вера Дементьева.





В этом году музей-заповедник «Павловск» принял 1,93 миллиона посетителей. По словам Дементьевой, такого количества не было в доковидные времена. Речь идет только о проданных билетах без учета бесплатных посещений, уточнила директор ГМЗ на пресс-конференции в честь дня рождения Павловска.





В конце 2022 года музей-заповедник посетили более 1,6 миллиона человек. Основную часть гостей составили петербуржцы, москвичи и гости из других городов России.





В 2023-м 693 тысячи человек побывали во дворце, а 1,2 миллиона посетителей отметились в парке. Это очень значительная цифра, подчеркнула Дементьева. Установленный для дворца норматив – 250 тысяч человек.









Фото: YouTube