Театр Терезы Дуровой подготовил музыкальную премьеру к Новому году

Театр Терезы Дуровой подготовил музыкальный спектакль «Три лотоса», премьера которого состоится 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба театра.





Постановка перенесет зрителя с большой сцены в Древний Китай. Легенду о волшебном лотосе придумал драматург Артем Абрамов, знакомый с народными китайскими преданиями. По его мнению, они довольно жестоки, отметили в пресс-службе. Однако вдохновившись переведенной на русский язык китайской поэзией и мотопутешествием по Тибету, драматург сочинил собственную добрую сказку, где встречаются знакомые мифологические и исторические персонажи.





Действие спектакля происходит во дворце императора, его саду, сокровищнице и на глади озера – именно здесь растет лотос, представляющий собой символ чистоты и гармонии. Режиссер и народная артистка РФ Тереза Дурова в ходе работы над постановкой почерпнула некоторые решения из традиционной китайской оперы. Сценограф, народный художник РФ Мария Рыбасова в декорациях передала и красоту природы, и замысловатый декор строений и залов. Одежды с подлинными элементами национальных нарядов создавала заслуженный художник РФ Виктория Севрюкова.





За создание музыки ответственен композитор Сергей Кондратьев. Он создал сопровождение, в котором звучат множество народных инструментов. Также над спектаклем работали художник по свету Андрей Тарасов, хореограф-постановщик Артур Ощепков и режиссер по пластике Владимир Ананьев. Показы будут проходить с 22 декабря по 5 января. В этот период спектакль будет сопровождаться интерактивным представлением «Сладкоежка Дед Мороз», которое до начала и в антракте пройдет в фойе большого зала.









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