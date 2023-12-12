12.12.2023
Музей-лицей в Царском Селе представит обновленную экспозицию в год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.
Об этом сообщил директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов, передает
ТАСС.
По словам руководителя, посетители смогут увидеть обновленную экспозицию уже в июне.
В настоящее время ведется подготовительная работа, которая будет реализована в следующем году.
«В залах второго этажа откроется экспозиция, посвященная повседневной жизни императорского лицея. Среди прочего, мы увидим восстановленный зал, где начиная с 19 октября 1811 года собирались преподаватели, а также руководство лицея. Это далеко не единственное, что мы представим, но все секреты открывать пока не буду — сохраним их до открытия, до 6 июня будущего года», — рассказал Некрасов.
Сергей Некрасов добавил, что специалисты подходят к каждому интерьеру с особой тщательностью, стремясь передать убранство лицея не только через предметы, но и через поэзию Пушкина.
Фото: скриншот видео Trip VR Russia/YouTube