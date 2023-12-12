В Москве скончалась ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова.



О кончине журналиста О кончине журналиста сообщает Life. Издание сообщает, что Людмила Швецова скончалась на 83-м году жизни в результате острой сердечной недостаточности.





Тело журналистки накануне обнаружил ее сын в квартире на Юрловском проезде.



Людмила Швецова занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина-журналист, которая четырежды побывала на Северном полюсе.



Швецова много лет работала на Байконуре редактором космических программ, была членом Географического общества. С 1987 года Швецова работала на радио «Маяк», публиковалась в изданиях «Кругозор», «Огонек», «Полярный круг», «Крестьянка». Людмила Швецова воспитала пятерых детей.









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