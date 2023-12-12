Краснодарский музыкальный театр представит в Москве новую версию «Бориса Годунова»

Краснодарский музыкальный театр представит в Москве новую версию оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского.
Выступление пройдет 6 февраля 2024 года в Большом театре Москвы, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Отмечается, что показ состоится в рамках 90-летия Краснодарского музыкального театра.
Спектакль будет представлен в оригинальной оркестровке М.П. Мусоргского. Новая музыкально-сценическая версия была создана в сотрудничестве с Государственным институтом искусствознания. Впервые прозвучит авторская инструментовка двух картин — «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре».
В постановке задействованы около 200 артистов, включая взрослый и детский хоры, симфонический оркестр, балетную труппу, ансамбль казачьей песни «Криница».
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