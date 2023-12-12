Краснодарский музыкальный театр представит в Москве новую версию «Бориса Годунова»

Краснодарский музыкальный театр представит в Москве новую версию «Бориса Годунова»

12.12.2023

Краснодарский музыкальный театр представит в Москве новую версию оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского.

Выступление пройдет 6 февраля 2024 года в Большом театре Москвы, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что показ состоится в рамках 90-летия Краснодарского музыкального театра.

Спектакль будет представлен в оригинальной оркестровке М.П. Мусоргского. Новая музыкально-сценическая версия была создана в сотрудничестве с Государственным институтом искусствознания. Впервые прозвучит авторская инструментовка двух картин — «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре».

В постановке задействованы около 200 артистов, включая взрослый и детский хоры, симфонический оркестр, балетную труппу, ансамбль казачьей песни «Криница».


Фото: Pixabay.com