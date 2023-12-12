Бурятский театр оперы и балета выступит в Москве в честь 100-летия республики

В рамках фестиваля «Видеть музыку» стартовали гастроли Бурятского театра оперы и балета.



Выступления коллектива также приурочены к 100-летию Республики Бурятия, сообщает пресс-служба главы региона.



«Бурятский театр оперы и балета открыл гастроли в Москве. Публика аплодировала стоя 15 минут и не хотела отпускать артистов после показа национального балета "Земля веры — Баргуджин Тукум" на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко», — рассказали в пресс-службе.



Национальный балет создан в рамках празднования 100-летия республики. Балет основан на местной мифологии. Главными героями являются души влюбленных, которые путешествуют по разным измерениям и встречаются в новом перерождении.



С успешным выступлением коллектив поздравил член Союза композиторов России Денис Хоров.



«Это очень достойно. Это своего рода революция для бурятского искусства. Это совершенно другая хореография, это иная интерпретация в плане звучания традиционных музыкальных инструментов, их синтез в электронном звучании. Интересная история и красивая картинка», — сказал композитор.









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