Актриса Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Актриса Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

12.12.2023

Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит актриса Лупита Нионго.

Организаторы киносмотра объявили имя председателя жюри.

На сайте смотра указано, что после «Оскара», полученного в 2014 году за лучшую женскую роль второго плана, Лупита Нионго стала одной из самых заметных актрис в мире, вдохновляющих как зрителей, так и кинокритиков. «Оскар» достался Нионго за роль в фильме «12 лет рабства».

Программа предстоящего Берлинского кинофестиваля будет объявлена в январе.

74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.


Фото: скриншот видео Oscars