Актриса Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит актриса Лупита Нионго.



Организаторы киносмотра объявили имя председателя жюри.



На сайте смотра указано, что после «Оскара», полученного в 2014 году за лучшую женскую роль второго плана, Лупита Нионго стала одной из самых заметных актрис в мире, вдохновляющих как зрителей, так и кинокритиков. «Оскар» достался Нионго за роль в фильме «12 лет рабства».



Программа предстоящего Берлинского кинофестиваля будет объявлена в январе.



74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.









Фото: скриншот видео Oscars