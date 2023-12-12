Ольга Любимова анонсировала выход фильма «Мой любимый чемпион»

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с президентом Федерации конного спорта России Мариной Сечиной предстоящую картину «Мой любимый чемпион».



По словам главы Минкультуры, добрая семейная картина расскажет о дружбе между тринадцатилетней девочкой Сашей и конем-чемпионом. Лента создана при поддержке Министерства культуры России.



По словам Ольги Любимовой, съемки картины проходили в потрясающих локациях Москвы, Кыргызстана и Казахстана.



«Выход в прокат запланирован на лето 2024 года. Рассчитываем, что зрители по всей стране получат возможность увидеть эту трогательную историю», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova