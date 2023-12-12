Подведены итоги IX Всероссийского хорового фестиваля

В рамках Международной выставки-форума «Россия» прошла церемония награждения лауреатов IX Всероссийского хорового фестиваля.



Фестиваль проводится Всероссийским хоровым обществом с 2014 года при поддержке Министерства культуры России.



В этом году события фестиваля прошли в 81 регионе страны. Смотр в 2023 году посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.



Участниками отборочных туров стали 28 тысяч артистов из 1115 академических детских и взрослых хоров. В финал конкурса вышли 15 детских и 22 взрослых коллектива.



Гран-при фестиваля среди детских хоров присужден Детскому хору «Весна» имени А.С. Пономарева (Москва). Среди взрослых хоров гран-при достался Камерному хору «Нижний Новгород». Полный список лауреатов конкурса доступен на сайте Министерства культуры России.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России