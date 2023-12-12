Английский пианист Фредерик Кемпф даст три концерта в России

Сообщается, что музыкант даст в России три концерта, они пройдут в декабре. 15 и 16 декабря Кемпф выступит в Санкт-Петербурге, 17 декабря — в Москве.В Петербурге выступления пройдут в Малом зале Петербургской филармонии им. Д.С. Шостаковича в рамках международного зимнего фестиваля «Площадь искусств».По признанию музыканта, он не мог отказаться от предложения выступить на фестивале памяти Темирканова, так как всегда восхищался маэстро.В Москве выступление Кемпфа пройдут в историко-культурном центре «Соборная палата».