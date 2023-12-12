Английский пианист Фредерик Кемпф даст три концерта в России

Фестиваль проводится Всероссийским хоровым обществом с 2014 года при поддержке Министерства культуры...
В Петербурге выступления пройдут в рамках международного зимнего фестиваля «Площадь искусств».
Награду ежегодно вручает Русский дом в Тривандруме.
Всего в этом году на премию Russian Traveler Awards было заявлено более 500 объектов из 50 регионов ...
Москва, Санкт-Петербург и Дагестан стали быстрорастущими направлениями.
Фестиваль проводится Всероссийским хоровым обществом с 2014 года при поддержке Министерства культуры...
В Петербурге выступления пройдут в рамках международного зимнего фестиваля «Площадь искусств».
Награду ежегодно вручает Русский дом в Тривандруме.
Всего в этом году на премию Russian Traveler Awards было заявлено более 500 объектов из 50 регионов ...
Москва, Санкт-Петербург и Дагестан стали быстрорастущими направлениями.
Высота ели — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, размах веток — 10 метров.
Лента может стать самой продолжительной в карьере режиссера.
В субботу, 16 декабря, на сцене Зала Жукова выступят танцевальные коллективы с номерами, посвященным...
Мероприятие, которое состоится в рамках Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горко...
В экспозицию войдут более 60 произведений искусства, пополнивших коллекцию музея за последние два го...
В программе — музыка из культовых советских фильмов в исполнении Академического Большого концертного...
Статуэтку за спектакль вручил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
Награждение проходит в Театре имени Евгения Вахтангова.
Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.
Награждение прошло в Театре эстрады имени Райкина.
Помогали актеру с подарками Общероссийский народный фронт и фонд гуманитарных инициатив «Орион».
В числе отказавшихся актеров оказался Крис Рок, дважды проводивший «Оскар».
Артист ушел из жизни 9 декабря.
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился итогами работы городских учреждений культуры за неполный 2023 го...
Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
12.12.2023