Индийский писатель удостоен премии имени Сергея Есенина за популяризацию русской литературы

Индийский писатель удостоен премии имени Сергея Есенина за популяризацию русской литературы

12.12.2023

Индийский писатель и переводчик Сарат Маннур удостоен премии имени Сергея Есенина.

Награду ежегодно вручает Русский дом в Тривандруме, передает ТАСС.

По словам директора Русского дома в Тривандруме, почетного консула РФ в Тривандруме Ратиша Наира, награда досталась переводчику за многолетнюю популяризацию русской литературы.

Дипломат отметил, что Маннур перевел на язык малаялам девять книг с русского языка. В числе переводов — избранные произведения Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского, Толстого.

Премия Сергея Есенина была вручена в рамках XVI Фестиваля русского языка и литературы, который ежегодно проводит Русский дом в Тривандруме.


Фото: Pixabay.com