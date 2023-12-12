Индийский писатель удостоен премии имени Сергея Есенина за популяризацию русской литературы

Индийский писатель и переводчик Сарат Маннур удостоен премии имени Сергея Есенина.
Награду ежегодно вручает Русский дом в Тривандруме, передает
ТАСС.
По словам директора Русского дома в Тривандруме, почетного консула РФ в Тривандруме Ратиша Наира, награда досталась переводчику за многолетнюю популяризацию русской литературы.
Дипломат отметил, что Маннур перевел на язык малаялам девять книг с русского языка. В числе переводов — избранные произведения Пушкина, Гоголя, Чехова, Достоевского, Толстого.
Премия Сергея Есенина была вручена в рамках XVI Фестиваля русского языка и литературы, который ежегодно проводит Русский дом в Тривандруме.
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