Подмосковье одержало победу в нескольких номинациях Russian Traveler Awards

Московская область одержала победу в нескольких номинациях онлайн-голосования Russian Traveler Awards 2023 журнала Russian Traveler, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.



Отмечается, что ведомство в этом году удостоено диплома в номинации «За развитие культурного кода».



В номинации «Экскурсионный туристический маршрут» второе место досталось проекту «Коломна — Зарайск: древние кремли и гастрономические радости». В номинации «Национальное блюдо/Продукт» одним из победителей признан Коломенский калач (второе место).



Всего в этом году на премию Russian Traveler Awards было заявлено более 500 объектов из 50 регионов России. Участниками голосования стали 3 миллиона читателей журнала.



В номинации «Культурно-исторический объект/Музей» первое место досталось Музею-заповеднику «Малые Корелы» в Архангельской области. В категории «Природный объект» первое место заняли Эльбрус и озеро Байкал. Полный список победителей доступен на сайте конкурса.









Фото: пресс-служба Министерства культуры

и туризма Московской области