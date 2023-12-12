Продажи туров по России выросли на 6%

Объем продаж туров по России в 2023 году вырос по сравнению с 2022-м на 6%.
Наибольшей популярностью пользуются туры в Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, передает
«Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.
По словам Ромашкина, Москва, Санкт-Петербург и Дагестан стали быстрорастущими направлениями.
«Были направления, которые росли значительно медленнее, среди них — Краснодарский край: плюс 2-3% по сравнению с прошлым годом. Камчатка выросла примерно на 5-6%. В целом это неплохой результат», — приводит агентство слова руководителя.
Вице-президент добавил, что объемы продаж туров в Крым снизились на 20-25%.
Фото: Pixabay.com