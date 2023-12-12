В городском округе Щелково в Подмосковье спилили главную новогоднюю елку страны, передает министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.



Сообщается, что ель была спилена возле деревни Новопареево, возраст дерева составил 84 года. Высота ели — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, размах веток — 10 метров.



В ведомстве отметили, что Щелково является рекордсменом по количеству выбранных новогодних елей, уже в третий раз ель оттуда отправится в Кремль.



«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по распоряжению Управляющего делами Президента Российской Федерации Александра Сергеевича Колпакова и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы в 24-й раз осуществляем спил, увязку, транспортировку главной новогодней елки на Соборную площадь Московского Кремля. Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Всем присутствующим пожелать здоровья, удачи в новом году и всего-всего самого хорошего. С наступающим Новым годом», — сказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами Президента Российской Федерации Анатолий Кочанов.



В министерстве добавили, что отбор елей начался еще летом и длился несколько месяцев. Специальная комиссия проверила деревья по строгим критериям.

Через несколько дней елку доставят на Соборную площадь, а на месте спиленного дерева весной будут высажены кедры.





Фото: министерство информационных и социальных

коммуникаций Московской области.











