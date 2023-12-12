Хронометраж новой «Дюны» Дени Вильнева может составить более 2,5 часа

Продолжительность нового фильма Дени Вильнева «Дюна 2» может составить 2 часа 46 минут.



Лента может стать самой продолжительной в карьере режиссера, передает The Direct.



Информация о хронометраже картины появилась у японского регулирующего органа Eirin. В Студии Warner Bros. информацию пока не подтвердили. Ранее рекордным по длительности стал оригинальный фильм Вильнева «Дюна». Он длится 2 часа 35 минут.



Вторая часть фантастического боевика планируется к выходу в прокат 1 марта 2024 года. В продолжении фильма снялись Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Остин Батлер и другие.









Фото: кадр из фильма "Дюна"