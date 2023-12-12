Хронометраж новой «Дюны» Дени Вильнева может составить более 2,5 часа

Лента может стать самой продолжительной в карьере режиссера.
В субботу, 16 декабря, на сцене Зала Жукова выступят танцевальные коллективы с номерами, посвященным...
Мероприятие, которое состоится в рамках Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горко...
В экспозицию войдут более 60 произведений искусства, пополнивших коллекцию музея за последние два го...
В программе — музыка из культовых советских фильмов в исполнении Академического Большого концертного...
Лента может стать самой продолжительной в карьере режиссера.
В субботу, 16 декабря, на сцене Зала Жукова выступят танцевальные коллективы с номерами, посвященным...
Мероприятие, которое состоится в рамках Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горко...
В экспозицию войдут более 60 произведений искусства, пополнивших коллекцию музея за последние два го...
В программе — музыка из культовых советских фильмов в исполнении Академического Большого концертного...
Статуэтку за спектакль вручил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
Награждение проходит в Театре имени Евгения Вахтангова.
Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.
Награждение прошло в Театре эстрады имени Райкина.
Помогали актеру с подарками Общероссийский народный фронт и фонд гуманитарных инициатив «Орион».
В числе отказавшихся актеров оказался Крис Рок, дважды проводивший «Оскар».
Артист ушел из жизни 9 декабря.
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился итогами работы городских учреждений культуры за неполный 2023 го...
Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
Картина «Екатерина Великая» выйдет в прокат в марте 2024 года.
Двухметровую картину представят на аукционе ARTinvestment.ru.
Картина поборется за кинопремию в девяти номинациях.
Речь идет о ценных изданиях, которые сотрудники таможни и УФСБ изъяли при незаконном перемещении.
Телеканал опубликовал первые официальные промокадры к ремейку фильма Леонида Гайдая.
Региональные рибейты достанутся фильмам «Светлячок», «Непослушник 3» и сериалу «Полярный 3».
12.12.2023