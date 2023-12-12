Музей Победы проведет VII Фестиваль-конкурс «Новогодняя метелица»

Музей Победы проведет VII Российский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица», передает пресс-служба учреждения.



В субботу, 16 декабря, на сцене Зала Жукова выступят танцевальные коллективы с номерами, посвященными зиме и новогодним праздникам.



Конкурс проводится в номинациях: «Хореография», «Классический танец», «Народный танец», «Эстрадный танец и современная хореография» и других. Участие в конкурсе принимают юные артисты в возрасте от 6 до 17 лет.



В этом году в фестивале примут участие более 200 артистов из разных регионов России. Ребята посетят экспозиции музея, увидят светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы.









Фото: пресс-служба Музея Победы