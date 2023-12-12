Оперу «Повесть о настоящем человеке» представят в Мариинском театре

Мариинский театр 12 декабря представит последнюю оперу Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке».



Мероприятие состоится в рамках Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горковенко и приурочено к 80-летию Сталинградской битвы и 75-летию создания произведения.



Опера «Повесть о настоящем человеке» была создана в 1948 году на сюжет одноименной повести Бориса Полевого.



Главные партии в опере исполнят солисты оперных трупп Мариинского театра и Приморской сцены Мариинского театра Владимир Мороз, Мария Баянкина, Мирослав Молчанов, Валерия Белякова, Андрей Серов, Злата Булычева, Алексей Костюк и Алина Михайлик. Опера прозвучит при участии Концертного хора Санкт-Петербурга и Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга.









Фото: скриншот видео











