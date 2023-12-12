Галерея сибирского искусства в Иркутске представит выставку «Новые поступления»

В Галерее сибирского искусства в Иркутске 7 декабря откроется выставка «Новые поступления».



В экспозицию войдут более 60 произведений искусства, пополнивших коллекцию музея за последние два года, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что собрание Иркутского художественного музея в этом году превысило отметку в 24 тысячи экспонатов. Значительная часть коллекции — подаренные и приобретенные музеем у художников и коллекционеров предметы искусства.



За последние два года коллекция музея пополнилась более чем 300 произведениями искусства, в числе которых живопись и графика Владимира Анисимова, Владимира Тетенькина, Виталия Смагина, Анатолия Пурлика, Анатолия Погребного, Ольги Яушевой и других.



Коллекция предметов декоративно-прикладного искусства пополнилась предметами Хайтинского фарфорового завода, Завода товарищества М.С. Кузнецова, Богашевского завода художественной керамики, королевской фарфоровой мануфактуры Royal Bonn.







