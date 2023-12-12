Музыку из советского кино сыграют в «Карнавальную ночь» во Дворце на Яузе

В Москве на сцене Дворца на Яузе 24 декабря пройдет «Карнавальная ночь».



В программе — музыка из культовых советских фильмов в исполнении Академического Большого концертного оркестра им. Юрия Силантьева под управлением маэстро Александра Клевицкого.



«Именно здесь, во Дворце на Яузе, снимались "Карнавальная ночь" и первые выпуски "Голубых огоньков". А теперь песни, которые наизусть знают несколько поколений слушателей и которые в свое время блестяще исполнили Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Лариса Долина и Валерий Золотухин, прозвучат в исполнении новых звёзд: Анны Бутурлиной и Софьи Онопченко и Дениса Вертунова», — говорится в анонсе мероприятия.



Отмечается, что Анну Бутурлину миллионы слушателей знают по мультфильму «Холодное сердце», в котором она озвучила главную героиню. Софья Онопченко запомнилась многим как одна из самых ярких участниц 6-го сезона телепроекта «Голос» и как постоянную участницу программы «Романтика романса». Дениса Вертунова помнят еще со времен популярной группы «Кватро», отметили организаторы.



«Без этих любимых фильмов, этой волшебной музыки и замечательных песен уже просто совершенно невозможно представить себе нашу жизнь и, тем более, Новый год! Но одно дело слушать их по телевизору, а другое — услышать их вживую на легендарной на сцене и в исполнении, чего уж скромничать, легендарного оркестра!», — отметил художественный руководитель и главный дирижер Оркестра им. Силантьева, композитор Александр Клевицкий.









Фото: Pixabay.com