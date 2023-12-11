Народный артист РФ Василий Бочкарев получил премию «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены»

Народный артист РФ Василий Бочкарев удостоился премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены». Церемония награждения проходит в понедельник, 11 декабря, в Театре имени Евгения Вахтангова.





Бочкарев, принимая награду, поблагодарил свою судьбу в театре и в жизни.





«Я думаю, что здесь сегодня будут еще стоять легенды. Я хочу пожелать всем легендам, чтобы это были живые легенды», — цитирует артиста ТАСС





Всего у премии «Звезда театрала – 2023» насчитывается 18 номинаций. Однако только в одной из них, «Легенде сцены», победителей определяет редколлегия журнала «Театра». Лауреаты в ней утверждаются общественным советом премии.





Победителями в этой номинации также стали народная артистка РСФСР Людмила Максакова, более 60 лет посвятившая Театру имени Вахтангова, и народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Ольга Яковлева. Лауреаты также получат награды в рамках торжественной церемонии.









Фото: YouTube