Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

11.12.2023

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»
Появился полный список претендентов на премию «Золотой глобус» за 2023 год. Номинантов опубликовали на официальном сайте премии.

Фильм Греты Гервиг «Барби» и сериал HBO «Наследники» стали лидерами по количеству номинаций, удостоившись по девять упоминаний. 81-я церемония вручения наград состоится 7 января 2024 года в прямом эфире CBS и сервиса Paramount+.

В категории «Лучший фильм» (драма) будут соревноваться «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Маэстро» Брэдли Купера, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Номинантами в рубрике «Лучший фильм» (мюзикл или комедия) стали «Air: Большой прыжок» Бена Аффлека, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и «Оставленные» Александра Пэйна.

В номинации «Лучший анимационный фильм» отметились «Братья Супер Марио в кино» Мэтта Фогеля, «Заветное желание» Криса Бака и Фона Вирасунторна, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая, «Человек-паук: Паутина вселенных» Жуакина Душ Сантуша, Кемпа Пауэрса и Джастина Томпсона, а также «Элементарно» Питера Сона. В список «Кинематографические и кассовые достижения» вошли «Барби», «Братья Супер Марио», «Джон Уик 4», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», «Оппенгеймер», «Стражи галактики 3», фильм-концерт Taylor Swift: The Eras Tour и «Человек-паук: паутина вселенных».

За звание лучшего международного фильма поборются «Анатомия падения», «Зона интересов», «Общество снега» Хуана Антонио Байона, «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Прошлые жизни» и «Я — капитан» Маттео Гарроне.


Фото: Pixabay.com