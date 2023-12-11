Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Появился полный список претендентов на премию «Золотой глобус» за 2023 год. Номинантов опубликовали на официальном сайте премии.





Фильм Греты Гервиг «Барби» и сериал HBO «Наследники» стали лидерами по количеству номинаций, удостоившись по девять упоминаний. 81-я церемония вручения наград состоится 7 января 2024 года в прямом эфире CBS и сервиса Paramount+.





В категории «Лучший фильм» (драма) будут соревноваться «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Маэстро» Брэдли Купера, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Номинантами в рубрике «Лучший фильм» (мюзикл или комедия) стали «Air: Большой прыжок» Бена Аффлека, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и «Оставленные» Александра Пэйна.





В номинации «Лучший анимационный фильм» отметились «Братья Супер Марио в кино» Мэтта Фогеля, «Заветное желание» Криса Бака и Фона Вирасунторна, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая, «Человек-паук: Паутина вселенных» Жуакина Душ Сантуша, Кемпа Пауэрса и Джастина Томпсона, а также «Элементарно» Питера Сона. В список «Кинематографические и кассовые достижения» вошли «Барби», «Братья Супер Марио», «Джон Уик 4», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», «Оппенгеймер», «Стражи галактики 3», фильм-концерт Taylor Swift: The Eras Tour и «Человек-паук: паутина вселенных».





За звание лучшего международного фильма поборются «Анатомия падения», «Зона интересов», «Общество снега» Хуана Антонио Байона, «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Прошлые жизни» и «Я — капитан» Маттео Гарроне.









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