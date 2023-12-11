В Петербурге наградили лауреатов Молодежной премии в области художественного творчества

Церемония награждения лауреатов Молодежной премии Петербурга в области художественного творчества прошла в Театре эстрады имени Райкина. Вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале рассказал о событии.





Чиновник отметил, что с 2011 года власти ежегодно поощряют талантливых и амбициозных петербуржцев. Лауреатами в разные годы становились артисты, режиссеры, художники и музыканты.





«В этот раз мы уже традиционно вручили премии за достижения в области сценического, музыкального, изобразительного творчества, а также в сфере кино», — написал Пиотровский.





По его словам, всего 15 перспективных молодых людей удостоились почетной награды от правительства Петербурга. Вице-губернатор поздравил лауреатов премии. Полный список победителей опубликован на сайте петербургского правительства.









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