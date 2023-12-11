Иван Охлобыстин привез воспитанникам детского интерната в ДНР новогодние подарки

Актер Иван Охлобыстин совместно с Общероссийским народным фронтом и фондом гуманитарных инициатив «Орион» привез в детский интернат Докучаевска новогодние подарки. Об этом он рассказал журналистам.





Иван Охлобыстин сообщил, что с трудом добирался в пункт назначения — через непогоду и гололед, которые пришли в Донецк и окрестности. Артист чуть не заехал в зону боевых действий из-за сбоя навигатора, информирует РИА Новости





«У детей должно быть ощущение праздника, как бы там ни было. У меня сердце болело 10 лет, что дети из подвалов ходят в школу. Я сам многодетный отец, у меня это вызывает внутренний кризис», — признался Охлобыстин.





Актер добавил, что детей надо баловать насколько это возможно. По словам Охлобыстина, в эту поездку гуманитарная миссия отгрузит две тысячи новогодних подарков. Всего планируется привезти около 120 тысяч подарков, а также провести елки для детей.









Фото: Pixabay.com