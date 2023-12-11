Несколько актеров отказались вести церемонию вручения премии «Золотой глобус»

Американский комик Крис Рок и ряд других актеров отказались быть ведущими церемонии вручения премии «Золотой глобус». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.





Отмечается, что Крис Рок уже дважды вел церемонию вручения другой престижной кинопремии — «Оскар». Он стал одним из тех, кто отказался от предложения вести «Золотой глобус» 7 января.





Другим потенциальным кандидатом на роль ведущей стала американская актриса и стендап-комик Эли Вонг. Она также отказалась участвовать в мероприятии, как и ведущие подкаста SmartLess — Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт. Актрисы и неоднократные ведущие церемонии вручения «Золотого глобуса» Тина Фей и Эми Полер присоединились к рядам отказавшихся.





Опрошенные CNN эксперты объяснили, что это неблагодарная работа. По их словам, есть много политики.





«Оно того не стоит. <…> Это уже не легко и не весело», — сообщили респонденты.





По словам журналистов, для начинающего комика выступление на «Золотом глобусе» может стать «путевкой в жизнь». Однако для знаменитых ведущих ведение церемонии рискует обернуться грязным пятном в карьере.





Напомним, в 2023 году на вручении премии «Оскар» Крис Рок получил пощечину от Уилла Смита. Причиной стала неудачная шутка о супруге актера, актрисе Джаде Пинкер-Смит.









Фото: YouTube