В Марий-Эл умер советский актер и режиссер Сергей Иванов

Советский и российский актер, режиссер, театральный деятель, драматург и артист дубляжа Сергей Иванов скончался 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Марийского государственного театра имени Шкетана.





Сергей Иванов появился на свет 20 октября 1930 года в деревне Ильнетуры. Выходец из крестьянской семьи после выпуска из школы поступил на актерское отделение Музыкально-театрального училища имени Палантая в Йошкар-Оле. Во время учебы будущий артист участвовал в спектаклях Маргостеатра, играл эпизодические роли и в массовке. В 1951 году поступил на режиссерский факультет в ГИТИС имени Луначарского (курс народного артиста СССР Завадского). Дипломной работой была драма Михайлова «На перепутье».





В 1956 году Иванов стал режиссером в Марийском государственном театре имени Шкетана. С 1958-го по 1974-й являлся его главным режиссером. В 1963-м состоялся выход его первой национальной оперы «Акпатыр» Эрика Сапаева.





В этом же году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств Марийской АССР. В 1969-м он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР.









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