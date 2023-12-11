Учреждения культуры Москвы провели более 30 международных мероприятий — Собянин

Учреждения культуры столицы провели более 30 международных мероприятий в городе и за рубежом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





Градоначальник в Telegram-канале поделился итогами работы столичных учреждений культуры за неполный 2023 год. По его словам, несмотря на введенные антироссийские санкции, культурное сотрудничество Москвы и других стран активно развивается.





«Проходят фестивали, концерты, конкурсы и выставки», — написал мэр.





Собянин отметил, что в числе состоявшихся мероприятий — музыкальный фестиваль «Песни Победы: Unity songs», V Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева, фестиваль «Музыкальная Евразия», Международный фестиваль африканской культуры AFROFEST, а также участие Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в выставках российских издательств. Московских деятелей искусств встречают овациями на зарубежных сценах, а иностранные артисты становятся активными участниками событий в столице.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва