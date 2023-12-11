Актриса Лупита Нионго возглавит жюри Берлинале 2024 года

Кенийская актриса Лупита Нионго станет председателем жюри 74-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале). Об этом говорится в публикации на сайте фестиваля.





Берлинале состоится в феврале 2024 года. Фестиваль пройдет с 15-го по 25-е число.





«Международное жюри. Лупита Нионго (Кения/Мексика) — председатель жюри», — уточняется в сообщении.





40-летняя Нионго является обладательницей премии «Оскар» 2014 года за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «12 лет рабства». Картина стала экранным дебютом для актрисы. Также она снялась в фильмах «Воздушный маршал», «Звездные войны: Пробуждение силы» и других проектах.





Берлинале является одним из самых престижных кинофестивалей мира, наряду с Каннским и Венецианским. Каждый год он проходит в столице Германии.









Фото: YouTube