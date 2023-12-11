Анна Михалкова и Ольга Лерман сыграют Екатерину Великую в новом полнометражном фильме

Актрисы Анна Михалкова и Ольга Лерман исполнят роль Екатерины II в фильме «Екатерина Великая». Об этом на презентации проектов кинокомпании «Централ партнершип» (ЦПШ) рассказал режиссер Морад Абдель-Фаттах.





Фильм станет третьим по счету в цикле исторических проектов «Русь» после картин Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы», которые вышли в 2022 и 2023 годах соответственно. Екатерину Великую в новом проекте в разные периоды сыграют Лерман и Михалкова.





«Естественность образа была основной целью в создании этой картины. От образа мы и отталкивались, там несколько периодов жизни», — поделился режиссер.





Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин в свою очередь уточнил, что фильм выйдет на больших экранах 14 марта 2024 года.









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