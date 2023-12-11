Редкое полотно Кустодиева «Катанье. Белые ночи» выставят на торги

Двухметровую картину Бориса Кустодиева «Катанье. Белые ночи» выставят на торги. Об этом журналистам рассказала пиар-служба ARTinvestment.ru.





Аукционный дом сообщил ТАСС , что заканчивает свой юбилейный десятый сезон. По этому поводу состоится аукцион № 510, который начнется на онлайн-площадке на этой неделе. Завершатся торги 15 декабря в 12:00. Главным топ-лотом коллекции стало двухметровое полотно Кустодиева 1916 года. Помимо редкой картины, на аукционе представят работы Александра Бенуа, Александра Богомазова, Давида Бурлюка, Николая Дубовского, Константина Коровина и других авторов.





Руководитель портала и аукциона Егор Молчанов отметил, что Кустодиев является одним из самых востребованных русских художников. В 2012 году его картина «Извозчик» была продана более чем за 7 миллионов долларов. Это позволило войти Кустодиеву в топ-20 самых дорогих русских живописцев.









Фото: Pixabay.com