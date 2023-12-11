Редкое полотно Кустодиева «Катанье. Белые ночи» выставят на торги

11.12.2023

Редкое полотно Кустодиева «Катанье. Белые ночи» выставят на торги
Двухметровую картину Бориса Кустодиева «Катанье. Белые ночи» выставят на торги. Об этом журналистам рассказала пиар-служба ARTinvestment.ru.

Аукционный дом сообщил ТАСС, что заканчивает свой юбилейный десятый сезон. По этому поводу состоится аукцион № 510, который начнется на онлайн-площадке на этой неделе. Завершатся торги 15 декабря в 12:00. Главным топ-лотом коллекции стало двухметровое полотно Кустодиева 1916 года. Помимо редкой картины, на аукционе представят работы Александра Бенуа, Александра Богомазова, Давида Бурлюка, Николая Дубовского, Константина Коровина и других авторов.

Руководитель портала и аукциона Егор Молчанов отметил, что Кустодиев является одним из самых востребованных русских художников. В 2012 году его картина «Извозчик» была продана более чем за 7 миллионов долларов. Это позволило войти Кустодиеву в топ-20 самых дорогих русских живописцев.


Фото: Pixabay.com