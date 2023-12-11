Фильм «Барби» стал лидером по количеству номинаций на «Золотой глобус»

Фильм «Барби» Греты Гервиг стал лидером по количеству номинаций на «Золотой глобус». Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте премии списки.





«Барби» претендует на победу в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Фильм также получил восемь номинаций. Картина поборется за награду, в том числе в категориях «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий».





Соперниками «Барби» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» стали фильмы «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун, «Air: Большой прыжок», «Май, декабрь», «Американское чтиво» и «Оставленные».





Второе место занял «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина сразится за «Золотой глобус» в восьми номинациях, включая «Лучший драматический фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».





Премию будут вручать в 81-й раз 7 января 2024 года. Церемония предшествует «Оскару», который ожидается 11 марта.









Фото: Rutube