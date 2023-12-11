В фонды РНБ передали 16 книжных раритетов

Фонды Российской национальной библиотеки пополнятся 16 книжными раритетами. Об этом рассказали в Минкультуры России.





В ведомстве уточнили, что ценные издания были изъяты сотрудниками таможни и УФСБ при незаконном перемещении. Культурные ценности поступят в библиотеку после необходимых дезинфекционных работ и фазовой консервации.





Среди изъятых книг – сборник экслибрисов «Книжные знаки русских художников» (1922), роман Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (1839), книга 1922 года «Старый Воронеж» и другие, говорится в Telegram-канале ведомства.





Также специалисты получили редкие малотиражные печатные издания. В их число вошли сборник рассказов Михаила Булгакова «Дьяволиада» с дарственной надписью автора (1926), первое издание имажинистов – поэтический сборник «Явь» (1919) с произведениями Сергея Есенина и Бориса Пастернака, а также одно из ранних изданий блоковской поэмы «Двенадцать» с рисунками Юрия Анненкова (1918).









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал