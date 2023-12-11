ТНТ выпустил ролик к новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!»

Первый видеоролик к фильму «Иван Васильевич меняет все!» вышел на ТНТ. Телеканал представил его в воскресенье, 10 декабря.





В ремейке культовой комедии Леонида Гайдая главным героем стал айтишник на удаленке Александр Тимофеев – Шурик в исполнении комика Демиса Карибидиса. Специалист занимается наукой дома и ставит эксперименты, которые в лучшем случае заканчиваются отключением электричества.





В ходе одного из опытов герой случайно посылает управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) в прошлое, где тому предстоит управлять не многоквартирным домом, а целой страной. Роль вора Милославского исполняет Максим Лагашкин.





В фильме также снялись Павел Деревянко, Марина Кравец, Ольга Бузова, Анна Асти, группа The Hatters, Максим Киселев и Павел Воля. Премьера фильма ожидается 31 декабря в 21:00.









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