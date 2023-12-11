Три снятых в Мурманской области фильма получат выплаты за производство

Два художественных и один многосерийный фильм, снятые в Мурманской области, получат региональные рибейты (возврат части средств, которые потратили на производство картин). Об этом на оперативном совещании рассказала вице-губернатор Заполярья Елена Дягилева.





Кинопроизводители смогут вернуть до 30% средств, которые были потрачены на съемки. По словам Дягилевой, конкурсная комиссия решила дать рибейты сериалу «Полярный 3», художественному фильму «Светлячок» и полнометражной картине «Непослушник 3». Все они сняты в Мурманской области, уточнила вице-губернатор на оперативном совещании в региональном правительстве.





Дягилева добавила, что всего в регионе в этом году было снято 17 кинопроектов и две телепрограммы. Вице-губернатор назвала кино драйвером экономики региона. Каждый вложенный рубль на развитие кинопроизводства приносит минимум пять рублей дохода, отметила она. Средства подсчитаны на основе тех затрат, которые регион понес сам.









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