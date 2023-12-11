В Запорожской области появился детский центр «Музей рядом»

11.12.2023
Детский центр «Музей рядом» появился в ДК имени Шевченко в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство культуры России.
В ведомстве
напомнили, что музей-заповедник «Петергоф» открыл уже третий детский центр в новых регионах. Так, в Запорожье дети смогут ежедневно заниматься и узнавать о музейных профессиях, главных сокровищницах России, посещать мастер-классы.
Оркестр Херсонской областной филармонии выступил на церемонии открытия центра. Музей-заповедник «Петергоф» и Дворец культуры подписали соглашение о сотрудничестве.
В новом центре для детей уже прошла новогодняя елка «Щелкунчик и Мышиный король» и музейные мастер-классы. Центры открываются при поддержке Минкультуры России. Два других пространства уже работают в ЛНР.
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал