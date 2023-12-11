Музей истории российской литературы открыл набор в зимнюю школу поэтов в Сочи

Государственный музей истории российской литературы имени Даля открыл набор в зимнюю школу поэтов в Сочи. Интенсив для молодых авторов пройдет в рамках XVII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.





Зимняя школа поэтов состоится с 17 по 19 февраля 2024 года. В музее уточнили, что участникам предстоит трехдневная углубленная работа под руководством современных авторов. Также в рамках школы запланированы тематические мероприятия, лекции, мастер-классы.





В завершение интенсива будут выбраны наиболее талантливые участники, которые выступят вместе с мастерами 20 февраля на главном поэтическом событии фестиваля — турнире поэтов. Принять участие могут молодые авторы в возрасте от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.





На конкурс могут попасть как опубликованные, так и не опубликованные ранее произведения. Общий объем написанного не должен превышать 200 строк. Для участия необходимо оформить заявку и прислать стихотворение. Подать запрос можно до 28 января 2024 года.









Фото: Государственный литературный музей