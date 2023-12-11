Ольга Любимова, депутат Тумусов и министр Ноев обсудили развитие кинопроизводства в Якутии

Министр культуры Ольга Любимова встретилась с депутатом Госдумы Федотом Тумусовым и министром культуры и духовного развития Якутии Афанасием Ноевым. Стороны обсудили ряд вопросов.





В рамках встречи участники поговорили о гастролях артистов Якутии, нацпроекте «Культура» и развитии кинопроизводства. Ольга Любимова сообщила, что коллективы республики продолжают активно участвовать в программах Минкультуры «Большие гастроли» и «Мы — Россия». В этом году артисты 17 раз выступили в городах России и дали три концерта в новых регионах.





«В рамках реализации нацпроекта «Культура» при поддержке федеральных властей проходят ремонт и переоснащение детских, кукольных и муниципальных театров», — поделилась министр в Telegram-канале





Стороны также поговорили о развитии якутского кино, которое уже завоевало любовь зрителей и профессионального сообщества. Министр напомнила, что картина Николая Корякина (Айдына Ате) «Тимир» получила награду за лучшую режиссуру на фестивале «Зимний».





Участники встречи обсудили и возможность проведения кинофестиваля в Якутии. Ольга Любимова указала на важность создания такой площадки в регионе, где режиссеры смогут показать свои работы, общаться на актуальные темы и вдохновляться на новые проекты. Министр также выразила готовность поддержать это начинание местных властей.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой