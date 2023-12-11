Фестиваль Dairafest в Петербурге завершится симфоническим концертом иранской музыки

Седьмой международный фестиваль искусств Востока Dairafest в Санкт-Петербурге завершится концертом «Музыкальная одиссея». Музыканты из Ирана, Турции и Азербайджана выйдут на сцену с местными исполнителями.





Организаторы на пресс-конференции в ТАСС уточнили, что команду объединил композитор и исполнитель на сантуре Фаршад Мохаммади. В таком составе музыканты-виртуозы выступят в Петербурге впервые.





«Программа концерта будет включать поэзию и музыку, в первую очередь персидскую. В целом программа основана на смеси музыкальных культур региона Средиземноморья, исследованием которых я занимаюсь», — поделился Мохаммади на пресс-конференции.





Мероприятие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Здесь прозвучит сантур — древний инструмент иранского происхождения, струнный и ударный одновременно. Также зрители услышат звуки ближневосточных струнных кеманчи, уда и саза, дэфа (бубна) и тонбака (персидский барабан в виде кубка).





На сцену выйдут и Симфонический оркестр театра «Зазеркалье» под управлением Петра Максимова и Камерный хор Санкт-Петербургской консерватории. Концерт пройдет 12 декабря.









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